Jasper Philipsen doodeerlijk: "Neen, ik ben daar niet de geschikte man voor"

Woensdag hield Alpecin-Deceuninck in Spanje een mediadag. Veel aandacht voor Mathieu van der Poel, maar ook voor Jasper Philipsen.

Jasper Philipsen blikt tevreden terug op 2024, het jaar waarin hij met Milaan-Sanremo zijn eerste Monument op zijn naam wist te schrijven.

Qua score geeft hij zijn 2024 een 7 op 10, maar dat moet dit jaar een 8 of zelfs 9 worden. Op het verlanglijstje van onze landgenoot uiteraard ook Parijs-Roubaix.

Al moet hij daar misschien wel de concurrentie aangaan met zijn goede vriend Tadej Pogacar die afgelopen weekend op verkenning ging in het Bos van Wallers. “En dat doe je niet zomaar”, aldus Philipsen bij Sporza. “Dat is waarschijnlijk met een bepaald doel in zijn achterhoofd.”

Philipsen kent de Sloveen heel erg goed. “Ik ken Tadej en hij probeert alle grote koersen af te vinken. Het kan nog dit jaar. Voor de concurrentie is het minder, maar voor de koers zou het een meerwaarde zijn.”

“Of ik nog tips moet geven aan hem? Neen, ik ben daar niet de geschikte man voor. Vraag me niets over materiaal of bandendruk. Ik vertrouw volledig op Christoph (Roodhooft). Hij is er maniakaal mee bezig.”