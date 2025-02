🎥 Opvallende beelden van de crash van ploegmaat van Pogacar en de reden is nog straffer

Tadej Pogacar was helemaal klaar om lead-out te spelen in de eerste etappe van de UAE Tour. Maar dat liep eventjes fout voor zijn ploegmaat.

Tadej Pogacar wou zijn ploegmaat Juan Sebastian Molano aan de overwinning helpen in de eerste etappe van de UAE Tour. Maar dat liep niet volgens plan.

Op acht kilometer van het einde ging de Colombiaanse sprinter tegen de vlakte. Dat is te zien op de spectaculaire beelden die je hieronder kan bekijken.

De sprint ging wat bergop, maar Molano was niet meer te zien na zijn valpartij. Uiteindelijk werd Pogacar zelf tiende, in de rit die door Jonathan Milan gewonnen werd.

Eerst werd gedacht dat Molano tegen het achterwiel van Pogacar was gereden, maar dat bleek niet zo te zijn. Achteraf is op beelden te zien dat zijn achterwiel plots ontploft.

De Colombiaan verliest zijn evenwicht en gaat tegen de vlakte. Hoe het precies kon gebeuren, is niet meteen duidelijk.

Eerder dit jaar gebeurde min of meer al hetzelfde in de Ster van Bessèges met Marc Brustenga. Toen reed de renner in een gat in de weg, waarna de band even verder ontplofte.