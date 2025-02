Tarling verrast wielerwereld: "Dat wordt mijn belangrijkste afspraak voor 2025"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

2024 werd niet bepaald het jaar van Joshua Tarling. Voor dit seizoen zet de Brit alvast heel erg hoog in.

Als de naam Joshua Tarling valt, dan denken de meeste mensen meteen aan tijdrijden, al heeft de Brit zelf vooral een grote liefde voor rittenkoersen.

Maar Tarling is een andere weg ingeslagen. Hij mikt resoluut op de klassiekers dit jaar. “Ik doe bijna alle kasseikoersen in België”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Zijn belangrijkste afspraak is naar eigen zeggen Parijs-Roubaix. “Ik start om te winnen", zegt hij enigszins verrassend, maar hij meent het helemaal.

En wees maar gerust dat hij zich wil bewijzen, zeker nadat hij vorig jaar gediskwalificeerd was. Hij was mee in het Bos van Wallers, maar kreeg toen af te rekenen met pech, waarna hij aan de ploegauto ging hangen.

De youngster vertoont veel eigenschappen van Remco Evenepoel. Hij wil dingen winnen en daarvoor gaat hij tot het uiterste.