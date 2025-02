Team Emirates hakt eerste grote knoop voor Tadej Pogacar nu al door

Tadej Pogacar deed in de aanloop naar dit seizoen geheimzinnig over heel wat zaken. Eén knoop is ondertussen wel al doorgehakt.

Tadej Pogacar zorgt voor heel wat verwarring over een mogelijke deelname dit jaar aan Parijs-Roubaix. Dat deed hij door een filmpje van een verkenning in het Bos van Wallers te posten.

En dat is niet het enige mistgordijn dat de Sloveen optrekt. Welke grote ronde zal Tadej Pogacar rijden naast de Tour de France? Of zal hij wel een tweede grote ronde rijden?

De Franse sportkrant L’Equipe sprak met grote baas Mauro Gianetti over het seizoen van de wereldkampioen. Over de Giro d’Italia was hij duidelijk. Pogacar zal die niet rijden.

Of de Vuelta op het programma van de wereldkampioen komt is nog niet beslist. “Daar gaan we naar kijken, of het de Tour en Vuelta wordt of alleen de Tour. Hij kan ook alleen de Ronde van Frankrijk doen, dat hangt een beetje af van de seizoensstart”, klonk het.

Pogacar komt heel veel in actie in de voorjaarsklassiekers, waardoor er mogelijk wat te veel zal gekoerst zijn om met dat alles in de benen naar Spanje te trekken.