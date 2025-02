Dirk De Wolf eist alle aandacht op over deelname van Tadej Pogacar aan Parijs-Roubaix

Neemt Tadej Pogacar dit jaar deel aan Parijs-Roubaix? Dirk De Wolf is er zeker van... en heeft er zelfs iets mee te maken.

Dit weekend begint het wielerseizoen ‘voor echt’, met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Ook Wielerclub Wattage wordt van stal gehaald.

Het panel warmde al even op in Sportweekend. De belangrijkste vraag is ook daar of Tadej Pogacar zal deelnemen aan Parijs-Roubaix. “Tadej Pogacar zal er aan de start staan. Ga jij anders voor je plezier verkennen in januari?”, vertelt hij bij Sporza.

Zelfde idee bij Tom Boonen. “Ik denk niet dat hij er speciaal een dag voor uittrekt om dat eens gevoeld te hebben, zonder dat hij denkt: ‘Ik wil het wel eens proberen’.”

Dirk De Wolf verwijst naar de trainingssessie met Tim Wellens die het onderwerp naar boven bracht. “Vraag eens aan Tim Wellens hoe vaak hij gelost geweest is in de Vlaamse Ardennen. Op elke berg! Tadej rijdt nog sneller dan vorig jaar.”

De Wolf meent zelfs dat hij een vinger in de pap heeft bij de keuze van Pogacar. “Ik heb in Parijs op de Velo d'Or gesproken met Tadej. Ik zei hem: ‘Serieus, gast, je moet dat gewoon doen.’ Het zou kunnen dat ik dat zaadje geplant heb voor Roubaix.”