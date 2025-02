Foré kondigt nu al knaltransfer van volgend jaar aan voor Soudal-QuickStep

Soudal-QuickStep start met veel moed aan het voorjaar. Dat is nodig, want de ploeg is zijn reputatie van weleer kwijt.

Wie QuickStep zei, dacht vroeger automatisch aan de klassiekers. Al is dat eventjes anders geworden ondertussen.

De wielerploeg van CEO Jurgen Foré mikt resoluut op de Tour de France met Remco Evenepoel. Vorig jaar was Soudal-QuickStep haast niet te zien in het voorjaar.

“Ondanks de zeges van Tim (Merlier, in Nokere Koerse en de Scheldeprijs, red.) was ons klassiek seizoen vorig jaar geen succes”, klinkt het bij Foré in Het Nieuwsblad.

Hij houdt zich dan ook niet in en verwacht meer dit jaar. “De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix waren gewoon slecht, we kwamen er niet aan te pas. Maar in de breedte hebben we de ploeg versterkt en we hopen onze plek weer op te eisen.”

Zeker van Paul Magnier wordt een en ander verwacht en Tim Merlier zou volgens Foré in Parijs-Roubaix een en ander kunnen laten zien. Ook van Dries Van Gestel wordt veel verwacht.

In de toekomst moet ook Remco Evenepoel zijn duit in het zakje doen, bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen, zo oordeelt Foré. Maar er komt nog versterking, zo laat de CEO weten.

“Ik steek ook niet weg dat we volgend jaar in die voorjaarskern nog een stap zouden willen zetten, we missen nog een sluitstuk”, besluit hij.