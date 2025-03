"Dat is nefast": analisten kritisch voor Wout van Aert, maar ook ferme voorspelling

Wout van Aert kon uiteindelijk nog proberen te sprinten voor de overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad, maar daarin kwam hij niet in de debatten voor. Meer dan een elfde plek zat er op die manier niet in voor de sterke Belg.

"Ik zat nooit goed in positie en ik had niet de juiste benen. Op de Molenberg was er een opstropping, maar ik zat daar te ver en achter de scheur. Positionering heeft ook te maken met hoe goed je bent", aldus Wout van Aert in zijn eigen reactie.

Rustiger week nefast?

De analisten hadden er ook een en ander over te vertellen achteraf. "Wout zal morgen ongetwijfeld beter zijn", aldus Sep Vanmarcke bij Sporza. "We waren er tijdens de koers ook al over bezig."

"Eens je de dertig gepasseerd bent, moet je iets meer arbeid verrichten in de dagen voor de race. Anders kom je iets te fris en dan zit je sneller aan de limiet van je hartslag, maar kan je fysiek normaal beter. Hij heeft nu kunnen roderen, morgen zullen we de sterkste van Aert zien."

Niet de beste Wout van Aert

"Of van Aert dat weet? Natuurlijk weet hij dat wel, maar hij heeft ook de Algarve gereden en dan komt er een rustiger week aan. Dan kan dat nefast zijn voor wat er komt", aldus Sven Vanthourenhout ook.

"Maar we maken de balans pas zondagavond op, want hij zou dan wel eens veel sterker kunnen zijn dan zaterdag. Het was niet de beste Wout van Aert vandaag."