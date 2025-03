Na de komst van Rabobank als sponsor bij Visma Lease a Bike: "Sta daar niet bij stil"

De comeback van Rabobank als sponsor in het wielrennen brengt wat teweeg. Het zorgt voor nog meer kritiek ook op wat Visma Lease a Bike doet.

Bij de ploegvoorstelling op de mediadag van Visma Lease a Bike was de verbijstering bijzonder groot, toen bleek dat de ploeg van Wout van Aert geen enkele Nederlander meeneemt naar de Tour de France.

Nu ook nog eens Rabobank sponsor wordt van de ploeg weerklinkt de kritiek nog wat veel luider dan het toen al het geval was, maar ploegleider Grischa Niermann blijft er in de podcast De Rode Lantaarn opvallend kalm bij.

“We zouden heel graag Nederlanders en Nederlands talent in de ploeg hebben”, vertelt hij meteen. “Maar anderzijds zijn we ook een hele internationale ploeg. Ik ben zelf natuurlijk ook geen Nederlander en ik wil gewoon de Tour de France winnen.”

Dat er geen Nederlander in de ploeg voor de Tour zit is iets wat vanzelf gekomen is. “We hebben nu een Tourploeg samengesteld waar geen Nederlander in zit. Ik sta er persoonlijk niet bij stil, want wij willen de Tour de France winnen.”

Meer of minder Nederlanders maakt op dat vlak dan ook niet uit voor de sponsor. “We gaan ook niet meer sponsorgeld krijgen als we twee Nederlanders meenemen en daardoor de Tour niet winnen”, klinkt het nog.