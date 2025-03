Niermann verklapt het plan van Visma Lease a Bike om Pogacar te kloppen in de Tour

Het openingsweekend mocht dan wel een ontgoocheling zijn, de grote afspraak voor Visma Lease a Bike ligt elders. De Tour de France winnen met Jonas Vingegaard is het hoofddoel.

De klassiekers zijn belangrijk voor Visma Lease a Bike, maar deze wedstrijden vervallen in het niets als je ze naast de Tour de France zet. Daar moet gescoord worden door Wout van Aert en co.

Dat maakt ploegleider Grischa Niermann duidelijk in de wielerpodcast De Rode Lantaarn. In Parijs opnieuw op de hoogste trede staan is het doel van 2025.

In het plan om Tadej Pogacar van de troon te stoten speelt Matteo Jorgenson een heel grote rol. “Het ideale scenario om Tadej Pogacar te verslaan is dat je twee kopmannen daar tegenover kan zetten die op dezelfde hoogte staan, of min of meer op dezelfde hoogte”, klinkt het.

Al is Niermann bijlange nog niet zeker dat dit meteen ook zo zal kunnen lopen. “We moeten ook eerlijk zijn: om dat te bereiken, heeft Matteo nog wel een stap te zetten. Maar van mij mag het heel graag.”

Het is heel goed mogelijk dat het tot een strijd van man tot man komt tussen Pogacar en Vingegaard. “Tadej Pogacar is de beste renner van de wereld, die kan gewoon alles. Maar Jonas Vingegaard is op één specifiek onderdeel, en gelukkig is dat het allerbelangrijkste onderdeel, heel goed. Hij kan Pogacar daar evenaren en zelfs overklassen.”