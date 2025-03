Specialisten lijken het erover eens: "Deze koers moet Wout van Aert winnen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het voorjaar van 2025 is een grote afspraak voor Wout van Aert. De verwachtingen zijn dan ook bijzonder groot.

Het openingsweekend begon met een valse noot voor Visma Lease a Bike. Ook Wout van Aert kon zich niet doorzetten, al blijven de verwachtingen groot.

Ook bij de specialisten en het grote publiek gunt iedereen Wout van Aert zijn grote zege. En bijna iedereen lijkt hem dezelfde grote koers te willen zien winnen.

Michel Wuyts is alvast duidelijk. “Parijs-Roubaix. Die koers met een constant hoog tempo past nu het best bij zijn mogelijkheden. De Ronde is nu meer een klimkoers. Door zijn geschonden knie kan zijn explosiviteit afgebot zijn”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Ex-ploegmaat Nathan Van Hooydonck twijfelt ook niet. “Parijs-Roubaix. Die koers is het meest op zijn lijf geschreven.” Idem bij Johan Museeuw en ex-bondscoach Sven Vanthourenhout. “Zoals ik Wout nu bezig zie na zijn winter — al hartig gereden — voel ik dat het zal meezitten voor Parijs-Roubaix.”

Sep Vanmarcke doet mee en hoopt dat Van Aert schittert in Roubaix. Ine Beyen en Serge Pauwels houden het dan weer wat bescheidener en kiezen voor de E3 Saxo Classic.