Greg Van Avermaet komt met opmerkelijk voorstel rond Strade Bianche, maar ziet ook probleem

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zaterdag staat de Strade Bianche opnieuw op het programma. Diverse wereldtoppers halen hun neus op voor die koers, ook al is het een van de absolute kaskrakers van het seizoen. Michel Wuyts voorziet een oplossing.

Zoek niet naar heel veel van de 'Vlaamse klassieke mannen' in de Strade Bianche van zaterdag. Onder meer Wout van Aert, Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel zullen er niet aan de start staan.

Ardennenklassieker

Zo wordt het voor Tadej Pogacar zo mogelijk nog 'makkelijker' om de Strade Bianche ook in 2025 naar zijn hand te zetten. Het valt op: tot voor kort deden alle toppers wél mee, maar nu lijkt de voorbereiding op het Vlaamse werk voor velen anders te zijn.

Michel Wuyts stelt dan ook een verhuizing op de kalender voor. Daarin wordt hij nu ook bijgetreden door gewezen Olympisch kampioen Greg Van Avermaet. "Misschien zou de Strade inderdaad een betere plaats vinden in de periode van de Ardennenklassiekers", klinkt het in Sporza Daily.

Is er plaats?

"Eerder richting de Amstel of Luik dan. Want het klopt dat de Strade meer neigt naar een Ardennenklassieker dan een Vlaamse klassieker."

Toch ziet Van Avermaet meteen ook een probleem, want er is niet veel plaats op de kalender en meteen na Luik-Bastenaken-Luik is er ook al de Ronde van Romandië en daarna de Giro.