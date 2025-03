Zeer opmerkelijk gegeven bij deelname Mathieu van der Poel in de Tirreno-Adriatico

De deelname van Mathieu van der Poel aan de Tirreno-Adriatico is nu al een tijdje bekend. Er gaat iets heel opmerkelijks mee gepaard.

Op enkele dagen van de start van de Italiaanse rittenkoers - de Tirreno gaat van start op 10 maart 2025 - is de voorlopige deelnemerslijst bekend. Het is uiteraard geen verrassing meer dat de naam van Mathieu van der Poel op deze startlijst prijkt. Hij verkoos de Tirreno boven Parijs-Nice in de aanloop naar Milaan-San Remo, zijn eerste belangrijke afspraak van het seizoen.

Wat veel opvallender is, is dat Mathieu van der Poel in de Tirreno het rugnummer 1 zal opspelden. Hij is nochtans niet de titelverdediger. Dat is Jonas Vingegaard, die vorig jaar Visma-Lease a Bike de eindzege schonk in de Tirreno. De Deense ex-Tourwinnaar heeft er dit jaar dan weer voor gekozen om mee te doen aan Parijs-Nice.

Geen Vingegaard en dus is rugnummer 1 voor Van der Poel

Hij maakt dus de omgekeerde beslissing dan die van Mathieu van der Poel. Door het ontbreken van Vingegaard belandt rugnummer 1 bij een andere ploeg. De alfabetische volgorde wordt gehanteerd: Alpecin-Deceuninck is zo de eerste ploeg die aan bod komt op de voorlopige startlijst. En laat Van der Poel nu het uithangbord van Alpecin-Deceuninck zijn.

Van der Poel zal volgende week dus rugnummer 1 dragen. Voor de organisatie is ook wel fijn dat het rugnummer naar zo'n grote kampioen gaat. Van der Poel zal zo nog een tikkeltje herkenbaarder zijn, al houdt iedereen zijn doen en laten tijdens de koers sowieso wel in de gaten. Het is gewoon een fijn weetje voor aanvang van de koers.

Van der Poel kent zijn ploegmaats

Van der Poel zal in de Tirreno bijgestaan worden door Gaze, Ghys, Glivar, Meurisse, Price-Pejtersen en Vermeersch.