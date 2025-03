Belg is zwaarste slachtoffer van valpartijen én dit heeft Tadej Pogacar te zeggen na ontsnapping aan nachtmerrie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar heeft zich naar de overwinning gefietst in de Strade Bianche. Dat moest hij wel doen met de nodige schaafwonden en pijntjes na een stevige smak op zo'n vijftig kilometer van Siena. Hij kwam met de schrik weg, voor anderen ziet het er veel viezer uit.

Op vijftig kilometer van de streep maakte Tadej Pogacar een doodsmak. Hij miste op een haar na een paaltje en knalde daarna de bramen in. Daarna moest hij even gaan achtervolgen, al reed Pidcock niet voluit.

Ontsnapping aan nachtmerrie

"Hopelijk zijn mijn verwondingen minder erg dan ze lijken. Ik ken die wegen nochtans uit mijn broekzak. Ik heb er al een keer of 20 gereden, maar soms schat je iets verkeerd in."

"Ik ging gewoon te snel. Shit happens", aldus Tadej Pogacar bij Sporza. Hij maakte zich achteraf wel de nodige zorgen, want een valpartij eist natuurlijk altijd het nodige. Ondertussen was het medisch bilan bij anderen wél zwaar.

Dewulf zwaarste slachtoffer

Formolo, Vacek, Guerreiro, Scaroni, Ulissi, Poole, Kwiatkowski, Gaudu en Busatto waren bij de renners die gehavend waren na de race en ofwel schaafwonden hebben, dan wel kneuzingen.

Stan Dewulf kwam er het meest bekaaid vanaf. Hij zat eerst in de vroege vlucht, maar zou later wel zwaar vallen en daarbij zijn sleutelbeen breken. We wensen de jonge Belg bij deze alvast veel beterschap.