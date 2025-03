Verandert oproep De Cauwer nog iets? Ex-bondscoach denkt dat Van der Poel en Van Aert op beide oren mogen slapen

José De Cauwer doet een opvallende oproep. Hij denkt dat Van der Poel en Van Aert niet moeten vrezen voor een deelname van Pogacar in Parijs-Roubaix, al zou hij wel graag een strijd tussen die drie zien.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert krijgen in de Ronde van Vlaanderen sowieso met Tadej Pogacar te maken. Wat een tegenstander van formaat komt er zo bij. Met het oog op het klassieke voorjaar is de vraag enkel of ze ook tegen hem zullen moeten koersen in Parijs-Roubaix? Er kwamen de laatste tijd steeds meer signalen die erop wezen van wel.

Pogacar ging de kasseien in Noord-Frankrijk verkennen en zette daarna zelf de deur op een kier voor deelname aan Parijs-Roubaix. Alleen is de perceptie weer duchtig veranderd door zijn valpartij in de Strade Bianche. Het hele seizoen van Pogacar had naar de vaantjes kunnen zijn door die crash. Gaan hij en zijn ploeg nu niet extra voorzichtig zijn?

Val in Strade kan Pogacar weg houden van Roubaix

In zijn analyse bij Sporza vreest José De Cauwer dat die val Pogacar weg zal houden van Parijs-Roubaix. Karl Vannieuwkerke wijst er dan weer op dat gravelstroken in principe niets te maken hebben met kasseistroken. "Neen. Hij kan sturen, dat weet ik allemaal wel", zegt De Cauwer over Pogacar. "Ik zou ook wel willen dat hij meerijdt."

Alleen zijn er ook argumenten die pleiten voor een niet-deelname. "Dan denk ik weer prestatiegewijs richting de Tour de France. Pogacar is toch altijd iemand die vijf keer de Tour moet winnen?" Vannieuwkerke maakt daarna duidelijk dat iedereen in het wielerwereldje zijn collega kent en dat de stem van José De Cauwer doorweegt.

De Cauwer wil Pogacar in Parijs-Roubaix zien

Dat geeft de voormalige bondscoach de moed om alsnog een oproep te lanceren. "Pogacar moet Parijs-Roubaix rijden! Amen en uit."