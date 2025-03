Lidl-Trek zit met groot dilemma over Thibau Nys: "Onmogelijk, maar..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys is een van de sterren van het Belgische wielrennen. Toch zit hij met een groot dilemma.

Thibau Nys heeft voor zijn leeftijd al een aardig palmares bij elkaar gefietst. Dat deed hij op de weg, maar ook in het veld.

Al zorgt dat ook voor de nodige dilemma’s bij algemeen manager Luca Guercilena van Lidl-Trek, zo vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

“Ik ben ook blij met hoe hij afgelopen winter in het veld bezig was”, laat Guercilena meteen weten over de prestaties van Nys in de cross.

“Tegelijk denk ik dat Wout en Mathieu hebben aangetoond dat het in de toekomst onmogelijk zal zijn om een volledig seizoen in het veld en op de weg af te werken”, gaat hij verder.

Kiezen is verliezen en dat gaan ze bij Lidl-Trek voorlopig dan ook niet doen voor het ene of het andere. “Maar zolang Thibau plezier beleeft aan de cross, gaan we hem zeker niet afstoppen.”