Jonas Vingegaard heeft prachtige boodschap klaar over Wout van Aert

Bij Visma Lease a Bike rijden heel wat toprenners rond. De Nederlandse ploeg probeert vooral het teamgevoel enorm uit te spelen.

Visma Lease a Bike toonde in Parijs-Nice dat het team er helemaal staat. Het won de ploegentijdrit, zelfs zonder Wout van Aert in de groep.

Toch is onze landgenoot bijzonder belangrijk voor de Nederlandse wielerformatie. Dat beseft ook de absolute kopman Jonas Vingegaard.

Hij kreeg bij Het Nieuwsblad van José De Cauwer de vraag gesteld of hij in een koers meer vertrouwen heeft als ook Van Aert van de partij is.

“Sowieso. Wout is Wout, de beste helper die je bij je kan hebben in de koers. Hij is ook een inspiratie als kopman”, klinkt het bij de Deen.

“In de Tour van 2021, nadat Primoz was uitgevallen, moest ik in één keer zelf die rol opnemen en dat was moeilijk. Ik was daarin nogal onzeker en Wout heeft me toen echt gegidst”, besluit Vingegaard.