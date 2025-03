Mist Olav Kooij Wout van Aert in de Tirreno? Ploegleider komt met verrassend antwoord

Visma Lease a Bike is met een bescheiden ploeg naar de Tirreno-Adriatico. Zeker voor sprinter Olav Kooij lijkt er te weinig materiaal mee om hem van een lead-out te voorzien.

Jonathan Milan won dinsdag de sprint in de Tirreno-Adriatico. Olav Kooij kwam in deze etappe zelfs niet in de buurt van de Italiaanse spurtbom.

Ploegleider Maarten Wynants van Visma Lease a Bike werd door Indeleiderstrui gevraagd of de sprinttrein niet te beperkt is op dit moment.

“We wisten dat het een heel chaotische sprint ging zijn, met een cruciale laatste bocht op 300 meter. Milan reed die perfect en dan weet je dat hij meteen aangaat. Olav werd voorbij gereden in de bocht en kwam er als vierde uit, dan is het een kwestie van positiebehoud”, klinkt het.

Dit was een grote kans voor Kooij, maar dan mag je geen foutjes maken. Zeker niet als je het tegen Milan moet opnemen.

“We moeten keuzes maken en komen hier voor een klassement met Simon en Cian. In Parijs-Nice hebben we die keuzes ook gemaakt”, vertelt Wynants over de beperkte sprinttrein.

Wout van Aert, momenteel op hoogtestage om de Ronde en Roubaix voor te bereiden, had Kooij zeker aan de zege kunnen helpen. “Wout er straks bij in de Giro d'Italia, dat scheelt een slok op een borrel. Daar zijn we eerlijk in. Keuzes maken is altijd verliezen, maar als hij straks de Ronde van Vlaanderen wint…”

“Je weet op voorhand nooit wat de beste keuze is, maar we hebben het gevoel dat hij vorig jaar echt top was, totdat hij viel in Dwars door Vlaanderen. Dat is het gevoel dat is blijven hangen, waarom we weer voor deze aanpak kiezen', zo stelt Wynants nog.