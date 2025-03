Na vergelijking met Tom Boonen: Soudal-QuickStep ziet nog veel meer in Paul Magnier

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Paul Magnier liet dit seizoen al een heel goede indruk bij Soudal-QuickStep. De Fransman wordt een mooie toekomst toegedicht.

Paul Magnier is een megatalent. Patrick Lefevere deed dan ook een gouden zaak toen hij hem wist te strikken voor Soudal-QuickStep.

In zijn eerste seizoen verraste hij al en ook dit jaar deed hij dat terug met een tweede plek in de Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn, toen na zijn idool Mathieu van der Poel.

Hij werd prompt vergeleken met Tom Boonen, maar bij Soudal-QuickStep gaan ze zelfs nog een stapje verder. “Niet alleen de vergelijking met Tom Boonen gaat op, hij heeft ook iets Wout van Aert-achtigs in zich”, zegt Tom Steels aan De Morgen.

“Paul rijdt goed bergop en heeft een ongelooflijk eindschot. Een combo die je niet zo vaak aantreft in een mens. Fantastisch om te zien hoe snel en sterk hij is in een brede waaier van tijdsintervallen en inspanningen: van dertig seconden tot vijf à tien minuten. Een fenomeen, kortom.”

En dat biedt perspectieven naar de toekomst. “Je hoort me niet beweren dat hij nu al Pogacar of Van der Poel zal volgen op de Poggio. Maar in het groepje van tien, vijftien renners dat daarachter traditioneel samenklit heeft hij wel al zijn plaats, denk ik. Op termijn kan hij Milaan-Sanremo winnen.”