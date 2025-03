Visma Lease a Bike grijpt de macht in Parijs-Nice: zal Vingegaard zijn ploegmaat uit het geel rijden?

Visma Lease a Bike heeft de ploegentijdrit in Parijs-Nice gewonnen. Daardoor komen ze met Matteo Jorgenson en Jonas Vingegaard op 1 en 2 in de rangschikking.

Tim Merlier speelde dinsdag zijn leiderstrui in Parijs-Nice kwijt na de ploegentijdrit. Die werd gewonnen door Visma Lease a Bike.

Matteo Jorgenson is de nieuwe leider, op zes seconden volgt Jonas Vingegaard op de tweede plek. De Amerikaan was vorig jaar ook al de beste in de rittenkoers en wil dat graag nog eens over doen. “Dat zou het ideale scenario zijn”, zegt hij na de koers.

Maar ook Vingegaard zou Parijs-Nice graag op zijn naam schrijven. Hij wordt elke dag beter en beter, zo gaf de Deen nog mee.

“De vorm is best goed en iedere dag voel ik me sterker worden”, reageert hij. “Ik voel dat ik erin kom, net als in de Ronde van de Algarve. Hopelijk kunnen we die eerste en tweede plek in de stand vasthouden.”

Of hij zijn ploegmaat van de eerste plek zal beroven, dat zal de komende dagen duidelijk moeten worden. Het zal vooral bij het klimmen zijn dat Vingegaard terrein kan winnen.