Milaan-Sanremo in gevaar? Laatste update over Tadej Pogacar na valpartij in Strade Bianche

Tadej Pogacar won afgelopen weekend de Strade Bianche. Achteraf was echter zijn zware valpartij het gespreksonderwerp bij uitstek.

Tadej Pogacar kwam in de Strade Bianche ongelofelijk zwaar ten val. Dat verhinderde de Sloveen echter niet om solo over de finish te rijden en de overwinning te pakken.

Milaan-Sanremo is de volgende afspraak voor Pogacar. Vorig jaar pakte hij er de derde plaats en hij wil dit jaar duidelijk beter doen.

Maar de vraag is echter hoe groot de gevolgen zijn van de zware valpartij in de Strade Bianche. Het was duidelijk dat hij heel veel pijn had, zo maakte hij na de koers duidelijk.

Ondertussen zijn de nodige onderzoeken gedaan. Er werden geen letsels vastgesteld, zo meldt Het Nieuwsblad. Er is dan ook geen enkel probleem om deel te nemen aan Milaan-Sanremo.

De Sloveen had wel last van de nodige spierpijn, maar maandag zat hij alweer op de fiets. Donderdag werkte hij ook een training af in Monaco.

La Primavera is samen met Parijs-Roubaix de Monumenten die Pogacar nog niet gewonnen heeft. Hij won vier keer de Ronde van Lombardije, één keer de Ronde van Vlaanderen en twee keer Luik-Bastenaken-Luik.