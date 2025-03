Onder de indruk van Filippo Ganna? Mathieu van der Poel zegt waar het op staat

Filippo Ganna is de voorbije dagen wel heel erg bedrijvig in de Tirreno-Adriatico. De Italiaan wil alles zetten op Milaan-Sanremo.

Filippo Ganna reed in de slotkilometers van de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico het gat dicht op Mathieu van der Poel. Maar dat maakt geen indruk op de Nederlander.

“Ik denk dat hij een redelijk goede vorm te pakken heeft, maar onder de indruk ben ik niet”, is te horen bij Eurosport. “Ik denk dat iedereen weet hoe sterk Ganna is als renner en ook in Sanremo is hij er al een paar keer dichtbij geweest, dus iemand om rekening mee te houden.”

Maar ook Van der Poel heeft zeker geen slechte benen. Het is uitkijken of hij vandaag weer een gooi wil doen naar een etappezege in deze rittenkoers.

“Die afgelopen twee dagen hebben toch wel in de kleren gekropen, met het slechte weer. Het waren ook gewoon twee lastige ritten, dus we zullen zien hoe de benen vandaag aanvoelen”, liet hij optekenen.

De barre omstandigheden, daar houdt Van der Poel eigenlijk niet van. “Ik heb het niet vaak meegemaakt, zulk weer. Gisteren stond de helft van het peloton ook stil om zich bij de auto om te kleden, dus ik denk dat het voor iedereen een beetje hetzelfde is.”

Al is hij lang niet de enige die het moeilijk heeft met de weersomstandigheden. “Als ik naar de waardes van de sprint kijk: veel zat er niet meer op, maar dat was voor iedereen zo, denk ik”, besluit hij.