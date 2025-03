📷 Visma Lease a Bike komt met medische update over Jonas Vingegaard die denkt zijn hand gebroken te hebben

Met de tranen in de ogen kwam Jonas Vingegaard over de finish gereden. De Deen brak in huilen uit en wees naar zijn hand en pols.

Ook zijn ploegmaten waren onder de indruk van de pijn die Vingegaard had. Ploegleider Grischa Niermann liet meteen weten dat het er niet goed uitzag.

Visma Lease a Bike trok meteen naar het ziekenhuis met hun kopman. Donderdagavond nog kwam de ploeg met een medische update.

Het gaat niet om een breuk, maar wel om een kneuzing van de hand. Vanochtend zal Vingegaard beslissen of hij nog zal starten in de zesde etappe.

Vingegaard verloor een pak tijd donderdag, waardoor ploegmaat Matteo Jorgenson de leidersplaats van hem overnam in de algemene rangschikking van Parijs-Nice.

Jonas Vingegaard has sustained a contusion of the hand after a crash in Paris-Nice. Our medical staff will decide tomorrow if he is fit enough to continue the race. pic.twitter.com/dnq22Xptck