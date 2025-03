Visma Lease a Bike legt uit waarom ze Vingegaard donderdag de koers lieten uitrijden

Jonas Vingegaard kwam donderdag duizelig over de meet. Hij klaagde ook van pijn in de hand en aan de pols.

Zijn ploegmaten hadden er geen goed oog in van hoe hun kopman over de meet kwam. Het was op zich al vreemd dat hij na een zware valpartij de koers uitreed.

Vanmorgen kwam Visma Lease a Bike dan ook nog eens met het nieuws dat de Deen uit de koers stapte om zich te verzorgen. Die beslissing had al tijdens de koers genomen kunnen worden, maar dat gebeurde niet.

“Het gaat oké met Jonas Vingegaard, maar niet goed genoeg om vandaag aan de start te staan”, sportief directeur Grischa Niermann van Visma Lease a Bike. “Hij heeft nog steeds veel last van zijn hand en voelde zich gisteravond en vanochtend niet lekker. Dan nemen we gewoon geen risico.”

Maar gisteren nam de ploeg wel dat risico. De Deen was immers behoorlijk duizelig toen hij over de meet kwam en zal daar ook tijdens de koers ongetwijfeld last van gehad hebben.

“Hij is tien à vijftien minuten bij de doktersauto geweest. Die vond dat het blijkbaar helemaal prima was. Zelf gaf hij aan dat hij last had en ervoor wilde knokken. We zagen het niet, maar hoorden dat hij vanuit stilstand was omgevallen. Dan is het niet meteen alle hens aan dek om hem uit koers te halen”, klinkt het.

De verantwoordelijkheid lag dus bij Vingegaard. “De renner moet zelf aangeven hoe hij zich voelt. Jonas zei dat hij wel pijn had, maar wilde het proberen. Ik hoop dat het geen kwestie van weken is. We hopen dat hij snel opknapt. In principe is zijn volgende wedstrijd de Ronde van Catalonië. We moeten nog zien of dat haalbaar is.”