Lotto Cycling Team niet in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico: dit is de reden

Deze week is meer dan de helft van het peloton in een rittenkoers bezig. Lotto Cycling Team is echter niet van de partij in Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico.

Lotto kreeg als beste ProTeam van 2024 automatisch een wildcard voor Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico, maar het team ging niet op die uitnodigingen in.

Vorig jaar koos de ploeg voor Parijs-Nice, nu doet het geen enkele rittenkoers deze week. Nu verdwijnt ook nog eens de Giro d’Italia en het Critérium du Dauphiné van het programma.

“Dat zijn allemaal heel bewuste keuzes”, zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer aan WielerFlits. “Als we kijken naar onze ploeg in de breedte, zou het niet verstandig geweest zijn om dat volledige WorldTour-programma te rijden met 25 renners.”

Op dit moment zitten er ook nog zes renners geblesseerd aan de kant. De luxe om rittenkoersen te schrappen was er en daar moest Van de Wouwer duidelijk niet aan twijfelen. Het toont wel dat de selectie beperkt is.

“We weten dat we geen overschot hebben en we zullen ons tijdens de zomer op alle fronten moeten versterken. Het is in de eerste plaats duidelijk dat we te weinig klimmers hebben in de ploeg. Tegenwoordig moet er heel veel geklommen worden in die WorldTour-rondes van een week, dat we in dat segment sowieso sterker moeten worden”, klinkt het.

Het doel is om te scoren in de grote voorjaarsklassiekers, terwijl de kans op winst misschien wel groter was in Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico.

“Ik weet niet of we daar zo veel kansen op ritwinst hadden gehad. Het geeft ons eerder openingen voor wat nog komen gaat. Of we daarmee niet de druk verhogen op die klassiekers? We laten onze renners op de manier die voor hen het beste werkt naar hun hoofddoelen van het voorjaar toewerken. Je moet niet kijken naar kansen die je nu laat liggen, zo bekijken wij het niet.”