Na uitvallen Vingegaard heeft onwaarschijnlijk veel stress gelegen op kopman Visma-Lease a Bike: "Enorme opluchting"

Na twee zogezegde kopmannen was Visma-Lease a Bike begonnen aan Parijs-Nice: Jonas Vingegaard en Matteo Jorgenson. De eerste is het wel veel meer gewend om een ploeg te leiden in een belangrijke rittenkoers.

Na de valpartij van Vingegaard in de vijfde etappe kon de Deen niet meer verder. Zo ontstond een vervelende situatie. In plaats van de enorme luxe aan het begin van de week moest Matteo Jorgenson het plots afmaken voor Visma-Lease a Bike. De Amerikaan heeft toch nog niet zo heel vaak in die situatie gezeten. Hij liet de laatste dagen zien dat hij uit het goede hout gesneden is.

"Dit is een enorme opluchting", reageert Jorgenson met een geweldige zucht op zijn eindzege in Parijs-Nice. "Er valt nu veel stress van mijn schouders." Nu kan hij ook met de buitenwereld delen dat de Koers Naar de Zon al heel lang door zijn gedachten speelde. "Al vier maanden ben ik bezig met deze koers", onthult Jorgenson. Dan is de ontlading eens zo groot.

Jorgenson heeft opofferingen gebracht

Dat betekent ook dat er bepaalde opofferingen gebracht moesten worden. Dat is nu eenmaal het leven van een profwielrenner. "Ik heb er alles aan gedaan en alles voor gelaten, dus het is heel fijn dat het nu allemaal samenkomt", geniet Jorgenson er van. "Ik moet mijn ploeg bedanken voor al het werk dat zij in de voorbije week voor mij hebben verricht."

Zonder de hulp van ploegmaats is het inderdaad niet mogelijk om een rittenkoers te winnen. "Ze hebben me op de best mogelijke manier bijgestaan. We hebben de hele week optimaal geprofiteerd van de kwaliteiten die wij in het team hebben. Ik ben zo blij om een onderdeel te zijn van Team Visma | Lease a Bike. Dat besef ik iedere dag."

Titelverdediger haalt het opnieuw in Parijs-Nice

Jorgenson weet zo zijn titel te verlengen. "Het is ongelooflijk om nu te mogen zeggen dat ik Parijs - Nice voor de tweede keer op een rij heb gewonnen. Het is een koers die mij heel erg nauw aan het hart ligt. Het was een prachtige week."