Sterke concurrent blijft op slappe koord balanceren: "Dan kan je zeggen: probeer Pogacar en Van der Poel te volgen, maar..."

Van der Poel en Pogacar zullen het volle pond geven. Hoeveel concurrenten blijven dan nog in het wiel? En moeten ze het allemaal proberen?

Het is een moeilijk vraagstuk, ook voor Lidl-Trek. Steven de Jongh besprak al de moeilijkheid om zowel Pedersen als Milan in het team te hebben. Pedersen maakte in Parijs-Nice wel een heel erg sterke indruk. Om zijn kansen goed in te kunnen schatten, hamert De Jongh in Het Laatste Nieuws op het belang van het wedstrijdverloop in Milaan-San Remo.

"Lees: welke inspanningen Mads en zijn concurrenten onderweg al hebben moeten leveren", verduidelijkt De Jongh. "Stel dat zich nog een groot peloton aandient aan de voet van de Poggio, dan kan je zeggen: probeer Tadej Pogacar en/of Mathieu van der Poel individueel te volgen. Maar ik denk niet dat hij dat noodzakelijk moet doen."

Sprint geeft Pedersen geen garantie

Het kan voor Pedersen immers ook op een andere manier, bijvoorbeeld door te rekenen op een samensmelting. "De twee zijn te kloppen in de sprint. Alleen: dan nog wordt het lastig. Mads is ook niet de snelste sprinter van de hoop. Hij heeft het de voorbije jaren al enkele keren geprobeerd, maar altijd zaten er wel een paar jongens bij die iets rapper waren."

Er is één bepaalde omstandigheid die deze waardeverhoudingen door elkaar kan gooien: als het weer lelijk tegenvalt. Dan voelt Pedersen zich als een vis in het water. "Want bij een koude en zeer natte dag is hij vaak wél bij de sterkste en snelste survivors", weet zijn ploegleider ook. Denk maar aan het WK wielrennen in Harrogate, in 2019.

Verschillende plannen in Milaan-San Remo

Dit alles zorgt wel voor een hele waslijst aan factoren om in overweging te nemen. "Héél moeilijk om op voorhand de juiste strategie te bedenken. Stel je een plan A op, dan kom je meestal toch uit bij plan B of plan C."