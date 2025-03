Sven Vanthourenhout gaat los over Visma-renner en vindt hem zelfs goeie vervanger van Vingegaard in de Tour

Sven Vanthourenhout is zwaar onder de indruk van één van de Visma-renners. Als Vingegaard niet naar de Tour zou kunnen, dan zou Vanthourenhout gerust Jorgenson durven uitspelen als kopman.

We hopen uiteraard met zijn allen om alle grote namen aan de start van de Tour de France te zien. Zeker na de moeilijke voorbereiding die Vingegaard vorig jaar had, is een ideale aanloop hem deze keer gegund. Alleen weet je nooit hoe het loopt. Daarom werd in de podcast Wuyts & Vlaeminck de vraag bovengehaald: zou Jorgenson eventueel een goede vervanger van Vingegaard zijn in de Tour?

"Dat durf ik toch wel stellen, ja", geeft Sven Vanthourenhout een volmondig positief antwoord. De voormalige bondscoach is duidelijk een fan van de wielrenner Matteo Jorgenson. "Ik vind hem een dijk van een coureur op alle vlak. Hij is ook bekwaam om een goeie eindklassering te rijden, ja." Hoe hoog de Amerikaan dan juist zou kunnen finishen, is moeilijk te bepalen.

Zeges Jorgenson in Parijs-Nice geen 'geluk'

In elk geval heeft hij wel al twee keer bewezen dat hij Parijs-Nice kan winnen. Parijs-Nice is de Tour nog niet maar het blijft een mooi visitekaartje om af te geven. Alleen zullen sommigen wijzen op de factor geluk bij die eindzeges. "Voor mij was er weinig geluk mee gemoeid", legt Vanthourenhout de verdienste volledig bij Jorgenson zelf.

Als Vingegaard niet valt, kiest Visma-Lease a Bike er misschien wel voor om met de Deen voor de overwinning te gaan. "Jonas Vingegaard staat mee op de startlijst. Die valt jammer genoeg weg. Je kunt dat geluk noemen, maar Jorgenson grijpt wel zijn kans, hé." Dat is wat Vanthourenhout zo bevalt aan een renner zoals hij.

Jorgenson neemt initiatief in slotrit

"Wat hij in de slotetappe laat zien, is gewoon bij de zaak zijn. Een aantal aanvalspogingen opvangen maar uiteindelijk initiatief nemen en Parijs-Nice naar zich toetrekken."