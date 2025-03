Visma Lease a Bike niet akkoord met wat op tafel ligt: "Dat dit zelfs overwogen wordt"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Er is heel wat te doen over de wildcards voor de grote rondes. Bij Visma Lease a Bike vinden ze wat nu op tafel ligt alvast onaanvaardbaar.

Normaal zijn de wildcards voor de Giro al lang toegekend, maar dit jaar nog niet. Er zijn vier kandidaten, terwijl er maar drie wildcards uit te delen zijn.

Veel heeft te maken met het feit dat Tudor en Q36.5 grote namen aantrokken en dat elke organisator zo goed als niet rond deze ploegen uit kan.

Daarom overweegt men om een extra wildcard in te voeren, zodat bijvoorbeeld voor de Giro d’Italia geen enkele ploeg moet teleurgesteld worden.

Maar dat betekent wel dat er nog meer renners in koers komen. Daar hebben ze bij Visma Lease a Bike maar weinig begrip voor.

“Een van de regels voor de veiligheid is dat we niet meer dan 176 renners mogen hebben in een grote ronde”, zegt Richard Plugge, ploegbaas van Visma-Lease a Bike, bij Sporza. “Ik zou het dan ook vreemd vinden om er dan plots 8 renners (van een ploeg) aan toe te voegen.”

Want dit zal hoe dan ook gevolgen hebben. “Ik heb niets tegen welk team dan ook, maar een extra wildcard uitdelen zou raar zijn voor de waarde van de WorldTour. Zo kan er plots een team toegevoegd worden dat heel veel punten kan halen. Dat kan een groot probleem vormen voor de WorldTour-ploegen onderaan de ploegenranking.”

Volgens Plugge kan een extra wildcard voor de drie grote rondes niet. “Want dan zou je eigenlijk de spelregels veranderen tijdens het spel. Ik vind het bijzonder dat dat überhaupt overwogen wordt”, besluit hij.