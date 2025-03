"Van der Poel volgens mij op hetzelfde niveau": Tom Boonen trekt fel van leer en hekelt met een kwinkslag 'belachelijk item'

Er zijn zo van die items die vaak terugkomen en daar is Tom Boonen blijkbaar geen fan van. Of Van der Poel of iemand anders de beste papieren heeft om Milaan-Sanremo te winnen, heeft hij besproken met enkele andere analisten.

In de meest recente aflevering van Wielerclub Wattage overloopt Boonen enkele kanshebbers. "We zitten met Pogacar die aan de start komt en met een Van der Poel waar we niet goed van weten hoe goed hij zal zijn. Die zal volgens mij op hetzelfde niveau zitten." Het is nu nog moeilijk om een voorspelling te doen. "Hoe de wind staat, hoe de koers zal verlopen: we kennen de koersomstandigheden nog niet."

Boonen heeft wel een bepaald scenario in zijn hoofd zitten. "Ik verwacht dat er toch weer een zevental renners aan elkaar gewaagd zal zijn. Dan kan er alles, het blijft Milaan-Sanremo." Er werd toch nog even verder gezocht naar een topfavoriet. "Pidcock", is Dirk De Wolf overtuigd van zijn keuze. "Hij is de enige die bergaf kan wegrijden."

Bakelants tipt op Pogacar

Jan Bakelants gaat voor een meer voor zich sprekende naam. "Ik zou dan toch zeggen Pogacar." Dat vindt Boonen ook een logische keuze. "Ik denk dat die overal topfavoriet is. We hebben die discussie al eens gehad: topfavoriet..." Het is altijd moeilijk om er één topfavoriet uit te halen in het wielrennen, Boonen is er geen fan van om het hier altijd over te hebben.

"Ik vind dat eigenlijk zelfs een beetje een belachelijk item", zegt hij met een halve kwinkslag. Hij kreeg een goedgevuld Capitool in Gent zo wel aan het lachen. De boodschap aan het adres van presentator Ruben Van Gucht was meteen aangekomen. "We zijn totaal geen goede vrienden hier in deze podcast", deed die er nog een grapje bovenop.

Favoriet of outsider aan het feest in Sanremo

In elk geval zal zaterdag blijken of één van de favorieten de overwinning pakt in Milaan-Sanremo of dit nog eens het jaar van de outsider is.