🎥 Contractverlenging voor renner die zich in de kijker reed: "En nu de Tour de France"

Kubis reed zich in de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn en Nokere Koerse telkens in de top tien voor Unibet Tietema Rockets.

De Slovaak pakte zondag nog de overwinning in de Cholet Agglo Tour. Dat alles levert hem nu een contractverlenging op bij zijn ploeg.

Zijn contract werd opengebroken en verlengd tot eind 2027. “Lukas heeft zich bewezen als een toegewijde en getalenteerde renner, en we zijn verheugd om deze reis samen voort te zetten”, reageert Bas Tietema, oprichter en mede-eigenaar van het team, bij Sporza.

“Ons team is gebouwd op dromen en hard werken, en Lukas belichaamt die geestdrift. Zijn toewijding aan onze gezamenlijke visie maakt hem een cruciaal onderdeel van onze toekomst.”

Kubis zelf reageerde in een filmpje op zijn contractverlenging. Dat kun je hieronder bekijken. Hij droom vooral van de Tour de France rijden met zijn team.

We have the same goal. We dream big.



LUKAS IS LOYAL TO THE MISSION! 🥹



🇸🇰 #Kubis2027 pic.twitter.com/c7kSR3ddVx