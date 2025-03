Marc Sergeant neemt het op voor de wielerliefhebber en noemt Wout van Aert

Mathieu van der Poel won afgelopen weekend Milaan-Sanremo. Ook Tadej Pogacar deed volop mee voor de overwinning.

De grote vraag na Milaan-Sanremo is wat de zege van Mathieu van der Poel zal betekenen voor de rest van het klassieke voorjaar.

Voor Marc Sergeant is het alvast duidelijk dat het parcours in het voordeel van de Nederlander was. “Op de Poggio kan Pogacar de wereldkampioen niet lossen, want die beklimming is niet steil genoeg”, klinkt het bij Sergeant in Het Nieuwsblad.

“Op de Oude Kwaremont of Paterberg daarentegen kan de Sloveen zijn kwaliteiten veel beter uitspelen. Van der Poel is super explosief, maar moet wel een pak meer kilo's mee naar boven sleuren. En geef Pogacar vijftien seconden en ze zien hem niet meer terug.”

Maar hopelijk zal er meer te zien zijn dan enkel Van der Poel en Pogacar. Sergeant hoopt dat ze meer tegenstand zullen krijgen.

“Wout van Aert zit zich op de Teide minutieus voor te bereiden op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en het zou hem gegund zijn om te wedijveren met die mannen.”

Al moeten we natuurlijk afwachten of onze landgenoot de twee tenoren zal aankunnen. “Alleen: het niveau van Pogacar en Van der Poel is exceptioneel hoog”, besluit hij.