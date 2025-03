Uitleg voor teleurstellende Milaan-Sanremo van Pidcock: "En hij had snellere klimtijd dan de drie koplopers"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Milaan-Sanremo is voor Tom Pidcock niet geworden wat hij graag wou. De Brit eindigde uiteindelijk op de veertigste plaats.

Tom Pidcock had duidelijk ingezet op Milaan-Sanremo, maar in de finale was hij niet te bespeuren, ondanks het feit dat hij een heel goede koers gereden heeft.

Geen offday echter, maar wel een valpartij die op televisiebeelden niet te zien was. “Tom lag erbij toen er gevallen werd aan de voet van de Cipressa. Hij heeft daar 25 seconden verloren, zucht zijn coach Kurt Bogaerts bij Sporza.

Toen de gevallen renners in beeld kwamen was Pidcock al opnieuw vertrokken. “Boven kwam hij net tekort om de aansluiting te maken met de groep achter het koptrio Pogacar-Van der Poel-Ganna. Tom reed dus een heel snelle Cipressa.”

En dan kwam de Poggio. “Tom is boven op de Poggio ten aanval getrokken en had een snellere klimtijd dan de 3 koplopers. Maar uiteindelijk werd hij in de slotkilometers teruggepakt”, besluit Bogaerts.

Pidcock leverde een gigantische inspanning, maar het bracht niets op. Hij was leeggereden en sprintte niet mee. Daardoor eindigde hij pas als veertigste.