Druk op Wout van Aert wordt heel erg opgevoerd: "Dan heeft hij een probleem"

Kan Wout van Aert de concurrentie aangaan met Mathieu van der Poel in de E3 Saxo Classic? Volgens Dirk De Wolf is het van moeten, tien dagen voor de Ronde van Vlaanderen.

Vorig jaar kwam Wout van Aert ten val aan de voet van de Paterberg toen hij in het gootje belandde. Van der Poel ging ervandoor, Van Aert kwam tot op een paar seconden op de Oude Kwaremont, tot de veer brak. Van Aert werd uiteindelijk derde.

Wat hij met die vorm had kunnen doen in de Ronde van Vlaanderen, zullen we nooit weten. Dit jaar wil Van Aert wel eens scoren in de Ronde, zijn enige podiumplaats dateert ook alweer van 2020. Toen verloor Van Aert de sprint van Van der Poel.

Van Aert moet op niveau zijn in de E3 Saxo Classic

Ook in de E3 zal Van der Poel de voornaamste tegenstander worden van Van Aert. Als hij straks wil meedoen om de prijzen, dan zal hij al op niveau moeten zijn in de E3. "Hij moét. Hij kan zich niet meer wegstoppen", zegt Dirk De Wolf bij Het Nieuwsblad.

"Of zeggen dat het niet van moeten is. Hij moet wél nu. Toch als hij top wil zijn in de Ronde. Als Wout er straks op zestig kilometer van de meet niet kan bijblijven, of als hij op de Kwaremont moet lossen, dan heeft hij een probleem."

Vooral omdat in de E3 slechts één keer de Oude Kwaremont moet beklommen worden, na 160 kilometer. In de Ronde wordt de Oude Kwaremont drie keer aangedaan en begint de koers pas op 160 kilometer van de streep. "Wie wil tonen dat hij klaar is voor de volgende twee weken, moet straks mee zijn. Niet alleen Wout."