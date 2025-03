Radio peloton heeft een eenvoudige en glasheldere verklaring voor enorme succes van Mathieu van der Poel

Het is om van te duizelen, al het succes dat Mathieu van der Poel realiseert in de wielersport. Na zijn zege in Milaan-Sanremo kan hij nu op zoek naar een even goede voortzetting op Vlaamse bodem.

Radio peloton, zoals dat dan genoemd wordt, is zwaar onder de indruk van de prestaties van Van der Poel. Een verklaring voor die prestaties? Die is redelijk simpel, meent Fabian Lienhard uit het Tudor Pro Cycling Team. "Mathieu, die kan even hard blijven rijden tot aan de finish. Hij kan winnen, gewoon omdat hij de power heeft." De Zwitser wijt het dus aan het pure vermogen van Van der Poel.

Op basis van de grote zegehonger van de Nederlander, is er ook weinig reden om aan te nemen dat hij snel voldaan zal zijn. "Van der Poel zal vaak aanvallen", voorspelde Jonas Abrahamsen aan de start van de E3. "Hij is zo sterk", liet de Noor een gelijkaardig geluid horen als Lienhard. "Hopelijk geraken we weg vooraleer hij in de laatste tachtig kilometer kan aanvallen."

Livyns mocht er harder in geloven

Met Van Aert stond nog een andere grote naam aan de start om in de gaten te houden. Arjen Livyns leek op eenzelfde scenario als Abrahamsen aan te sturen. "Misschien komen we in een situatie waarin zij in het defensief zitten, maar ik denk niet dat we al te veel moeten hopen", aldus de Belg van Lotto. Het bleek dat Livyns daar toch wat optimistischer over mocht zijn.

Door een chaotisch koersbegin geraakten Van Aert, Van der Poel en Ganna al snel in een tweede peloton verzeild. Zo stegen de kansen van een ontwikkeling zoals die beschreven werd door Abrahamsen. Bij Lidl-Trek gingen ze er sowieso niet vanuit dat Van der Poel een hele dag lang niet uit het oog verloren mocht worden.

Stuyven stemt koers niet af op Van der Poel

"Ik denk niet dat een wedstrijd afstemmen op het wiel van Mathieu nog echt gebeurt, omdat het ook zo vaak om positioneren gaat", legt Stuyven uit voor aanvang van de koers. "Het is pas in een latere fase van de koers dat renners naar Van der Poel zullen kijken."