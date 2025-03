Alpecin-Deceuninck staat pal achter scherpe mening van kopman Mathieu van der Poel: "UCI had een statement kunnen maken"

Mathieu van der Poel wees met de vinger naar het koersgedrag van sommige teams na de val in het begin van de E3 Saxo Classic. De uiteindelijke winnaar kon matig appreciëren dat er volop verder gekoerst werd.

Heel wat renners werden immers opgehouden, als ze al niet zelf ten val waren gekomen. Mathieu van der Poel stak zijn mening niet onder stoelen of banken: hij verweet de teams die verder koersten een gebrek aan fairplay en had het over een 'probleem in de wielersport'. De ploegen waar hij het over heeft, zullen dan weer hun eigen kijk op de zaak hebben.

Het sentiment van VDP wordt in elk geval breed gedragen binnen Alpecin-Deceuninck. "Elke dag hoor je wel iets waaien over Safe Cycling en dit of dat. Er was geen solidariteit", omschrijft ploegmaat Gianni Vermeersch het incident op een gelijkaardige manier als zijn kopman. "Ik denk dat de UCI had kunnen ingrijpen en een statement had kunnen maken."

Grote valpartij in E3 na enkele kilometers

Het is aan de organiserende instanties om de koers zo veilig mogelijk te maken. Het is ook wel aan de renners om correct te handelen, want in andere koersen hebben we al gezien dat zeker niet iedereen dit doet. "Er wordt zo vaak gezegd dat niet iedereen vooraan kan zitten. Als er dan na enkele kilometers al zo'n grote valpartij is in het peloton..."

Ook Gianni Vermeersch stelt er zich dus vragen bij. Zeggen hoe de valpartij tot stand kwam, kan de man die een week geleden nog tweede werd in de GP de Denain niet. "Ik heb niet gezien wat er juist gebeurd is. Ik reed over een brug en ineens werd het smaller en stond iedereen stil." Wat zich daarna afspeelde, weten we inmiddels dus wel.

Alpecin-Deceuninck rijdt kloof dicht

Zo kwam Alpecin-Deceuninck in een lastige sportieve situatie te zitten. "We probeerden rustig te blijven." Makkelijker gezegd dan gedaan, want Vermeersch zag de achterstand oplopen. "Een minuut werd anderhalve minuut en anderhalve minuut werd drie minuten." Er zat dus niets anders op dan aan de bak te gaan om die kloof te dichten. "Of wij alleen het initiatief namen? Red Bull-BORA-hansgrohe reed ook wel mee."