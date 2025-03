Opnieuw een heerlijke zetelscène: Ganna slaakt een zucht van opluchting na opvallende uitspraak van Mathieu van der Poel

De wielerklassiekers trakteren ons tegenwoordig ook vaak op mooie zetelscènes. Nadat Van der Poel de E3 won, was het opnieuw raak.

Dat blijkt uit beelden van VTM. Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en Filippo Ganna zaten in een zeteltje te wachten op de podiumceremonie in Harelbeke. Zij waren immers als eerste, tweede en derde geëindigd in de E3 Saxo Classic. Dat leverde een leuke conversatie op en vooral een reactie van Filippo Ganna die boekdelen spreekt.

Het begon met Van der Poel die aan Ganna vroeg of hij Gent-Wevelgem reed. Het antwoord was negatief. "Neen, want ik moet de Ronde van Vlaanderen rijden." Van der Poel repliceerde: "Dat is leuk." Ganna dacht er het zijne van: "Voor jou, zeker?" Daar haalde Van der Poel dan weer letterlijk de schouders bij op: "Voor jou toch ook, neen?"

Van der Poel en Pedersen zijn het eens

Ganna bedoelde vooral dat het met de vorm van Van der Poel enigszins makkelijker is. "Jij vliegt", zei hij aan de Nederlander. Zijn collega's pepten Ganna na de E3 wel wat moed in voor De Ronde. "Dit is zwaarder", vergelijkt Pedersen de Hoogmis met de E3. "Dit is zeker zwaarder dan de Ronde van Vlaanderen", gaat Van der Poel akkoord.

Een opvallende stelling toch, maar deze toprenners kunnen het weten. Van der Poel knikte nog eens om het te bevestigen. "Zeker als je ziet hoe we gereden hebben." Pedersen onderstreepte het ook nog eens: "Dit is voor mij één van de zwaarste koersen." Opnieuw geen enkel tegenargument te horen bij Van der Poel: "Ja, voor mij ook. Het is altijd zo."

Opgeluchte Ganna was het huilen nabij

"Nu jullie dat zeggen, voel ik mij al beter", haalt Ganna opgelucht adem met het oog op De Ronde. "De laatste twintig kilometer wilde ik wel huilen, want ik kon echt niet harder", beschrijft hij zijn E3-ervaring.