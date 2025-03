Patrick Lefevere heeft plan voor veiliger maken van koersen en gaat regelrecht in tegen De Cauwer & co

In de Classic Brugge-De Panne was het in een gevaarlijke slotfase opnieuw tot drie keer toe 'raak'. In verschillende valpartijen zagen diverse renners hun voorjaar in rook opgaan, ook enkele toppers zagen hun winstkansen teniet gedaan worden. En dus moet er misschien wel een oplossing komen.

Drie zware valpartijen in de laatste vijf kilometer van de Classic Brugge-De Panne. Dat was de balans. Onder meer Tim Merlier kon niet meesprinten, voor onder meer Milan Fretin was de balans nog zwaarder.

Koers veiliger maken

En ook in de E3 Saxo Classic was het raak, want meteen vielen drie renners van Soudal Quick-Step. Patrick Lefevere ziet het ook met lede ogen aan dat er steeds meer gevallen wordt.

En dus moet er misschien ook wel een oplossing komen, zoals Arne Marit eerder ook al suggereerde. "Philippe Gilbert pleit voor meer parcoursen met lokale rondes en dat is de weg vooruit", aldus Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad.

Parcoursen aan de basis?

"Beschermende kledij? Daar staan we op dit moment heel ver vanaf. En er zijn veel mensen die lobbyen voor een beperking op de versnellingen. Ik ben niet akkoord. Waarom zouden we terug moeten naar 'mijn tijd' van 53-12 of 54-14 of godbetert de vaste pion? Wielrennen is vandaag een andere sport."

Een magische formule is er volgens Lefevere niet, maar het begint volgens hem met de parcoursen. Hij stipuleert ook dat de inmenging van de UCI en ASO in SafeR niet meteen de beste zaak is: "Dan weet je dat het politiek wordt en per definitie de processie van Echternach."