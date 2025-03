Thijs Zonneveld is zeer kritisch voor plan van Tadej Pogacar: "Tikje megalomaan, gestoord"

Thijs Zonneveld reed zelf ooit in het peloton rond, maar is vooral bekend als schrijver en columnist. Ook deze week heeft hij opnieuw stevig uitgehaald, over Tadej Pogacar dan nog wel.

Tadej Pogacar paste voor de E3 Saxo Classic en zal ook Gent-Wevelgem niet rijden. In de plaats heeft hij Parijs-Roubaix toegevoegd aan zijn programma. Het is al sinds mensenheugenis niet meer gebeurd dat een topfavoriet voor de Tour de France aan de start staat in de Helleklassieker.

Prettig gestoord

Thijs Zonneveld heeft daar wel een en ander over te vertellen en houdt zich niet in over de wereldtopper en wereldkampioen. "Hij is zo gewend aan succes dat hij een tikje megalomaan begint te worden."

"Hij denkt dat hij te goed is om iets te breken. Hij waant zich onaantastbaar. Dat is hij niet, zelfs híj niet. Tadej Pogacar is gestoord. Prettig gestoord, dat wel", klinkt het in zijn column in Het Algemeen Dagblad.

Voorbereiding verstoren

"Klassementsrenners hebben doorgaans alleen maar iets te verliezen in Roubaix. Vel, ego - of nog erger. In het Bos van Wallers zijn meer botten gebroken dan in een doorsnee MMA-kooi", is hij zeer duidelijk.

Volgens hem is het ongezien dat een klassementsrenner in Parijs-Roubaix gaat starten, omdat je daar meteen je voorbereiding op de Tour de France kan verstoren.