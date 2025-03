Tom Boonen schuift wel héél bijzondere pion naar voren voor Parijs-Roubaix: "Een beer"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In de E3 Saxo Classic was Filippo Ganna andermaal een van de betere renners van het peloton. En dus is hij echt wel aan mooie weken bezig. Is er een klassieker die hij de komende weken naar zijn hand kan zetten?

Filippo Ganna reed naar de derde plaats in de E3 Saxo Classic, na Mathieu van der Poel en Mads Pedersen. En ook in Milaan - San Remo reed hij al met de allerbeste mee naar boven op de Cipressa en de Poggio.

Doorbraak van Ganna

En dus lijkt de Italiaan klaar voor de definitieve doorbraak als klassiek renner - dat hij een aardig potje kan tijdrijden weten we al veel langer dan vandaag.

"De conclusie van de week is voor mij dat Filippo Ganna een beer is", gaf Tom Boonen al voor de race van woensdag aan in Wielerclub Wattage.

Parijs-Roubaix als belangrijk doel?

"Ik denk als je het tempo bekijkt dat op de Cipressa is opgelegd ... Dat was heel strak, maar hij heeft zich niet laten gek maken en is zijn tempo blijven rijden en zijn wattages blijven ontwikkelen. Hij reageerde niet op de versnellingen."

"Hij is naar boven gebuffeld. Ik hoop dat hij zijn mentale knop kan omdraaien en eens in Parijs-Roubaix kan schitteren. Hij rijdt niet graag op stenen, maar het is iemand die enorm snel op kasseien moet kunnen rijden."