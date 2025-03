Kan hij nog mee met Van Aert naar de Giro? Zoveelste harde klap voor Visma-Lease a Bike: belangrijke pion houdt breuk over aan val in Gent-Wevelgem

Visma-Lease a Bike heeft de laatste jaren al een pak pech gekend en krijgt nu weer een harde klap. Dat is de breuk die Olav Kooij in Gent-Wevelgem heeft opgelopen zonder meer.

Het spreekt voor zich dat de valpartij van Olav Kooij op zich al een zware opdoffer was. Kooij was in Gent-Wevelgem de kopman van Visma-Lease a Bike. Na zijn valpartij was het al snel duidelijk dat er een streep getrokken moest worden door de voorziene plannen in de finale. Niet veel later stapte de Nederlandse sprinter ook uit de koers.

Ploegleider Arthur van Dongen weet exact wat er aan de hand was. "Op de plugstreet volgde Olav de aanval van Pedersen, maar kort daarna miste hij een bocht." Met alle gevolgen van dien. Het was triest om Kooij langs een gracht neer te zien zitten. Zijn linkerschouder leek er toen al niet te best aan toe. Hij moest hopen dat de diagnose niet te ernstig zou zijn.

Kooij breekt zijn sleutelbeen

Zijn houding leek ook al te wijzen op een sleutelbeenbreuk. De vrees is inmiddels uitgekomen. Visma-Lease a Bike heeft via de sociale media een update gegeven over het verdict dat Kooij ondertussen wel gekregen heeft. "Olav Kooij heeft zijn sleutelbeen gebroken tijdens Gent-Wevelgem", klinkt het bikkelhard in een nuchtere mededeling.

Sowieso is het een sportieve aderlating voor Visma-Lease a Bike. Dat was tijdens Gent-Wevelgem al het geval. Zijn ploegmaats moesten dus vernemen dat hun kopman had opgegeven. Victor Campenaerts was één van de andere renners uit het team die een belangrijke rol speelde in de finale. "Dat nieuws kwam hard binnen", zei hij over de val van Kooij.

Giro komt er al snel aan

Het is nu de vraag of ze Kooij tijdig opgelapt krijgen voor de Giro. Daar ging hij normaal samen met Wout van Aert voor ritzeges. De start van de Giro vindt plaats op 9 mei 2025. Veel tijd is er dus niet.