Wat nu, Visma-Lease a Bike? Wout van Aert maakt duidelijk dat hij één maatregel zeker niet wil zien plaatsvinden

Bij Visma-Lease a Bike is het piekeren hoe ze de zaken nog recht kunnen zetten. Wout van Aert maakt duidelijk dat hij de koersideologie niet overboord wil gooien.

In geen van de reeds afgewerkte klassiekers lijkt Visma-Lease a Bike op die superploeg van een paar jaar geleden die in elke klassieker het heft in handen nam. Dat vertaalt zich ook in magere resultaten, met een Van Aert die voorlopig de meubelen niet kan redden. Dat is in de E3 gebleken, maar nog voor de koers van afgelopen vrijdag waren er vragen over de rolverdeling.

De verwachting is dat de ploeg in koersen als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de kaart Van Aert trekt, maar vanuit de Nederlandse formatie spreken ze zich hier niet duidelijk over uit. Het doel is winnen. Met wie lijkt van minder belang. Dan zou het dus ook kunnen met Matteo Jorgenson, een man die zowel in het rondewerk als de klassiekers uit de voeten kan.

Van Aert wil meer dan één kopman

Moet er intern niet gekozen worden voor of Van Aert of Jorgenson, zodat er meer duidelijkheid gecreëerd wordt en iedereen weet waar hij aan toe is? "Neen, dat is niet nodig", weigerde Van Aert voor de start van de E3 om mee te gaan in dat verhaal. Hij gelooft nog altijd in de kracht van de collectieve sterkte. Alleen is het de vraag of er geen andere ploegen sterker zijn in de breedte.

Van Aert wil geen afscheid nemen van de aanpak van de voorbije jaren, enkel en alleen omdat het nu een tikkeltje minder vlot loopt. Hij kent de voorjaarsklassiekers goed genoeg en weet wat er nodig is om daar in te scoren. "In deze koersen heb je vanaf een bepaald moment vijf à zes leiders. Dat werkt, dat is ook onze kwaliteit."

Uitkijken naar Jorgenson in Gent-Wevelgem

Jorgenson was in de E3 de beste renner van Visma-Lease a Bike maar dat was ook nog niet goed genoeg om mee te doen voor de overwinning. Het is uitkijken tot wat de Amerikaan in staat is in Gent-Wevelgem, een koers waar Wout van Aert niet aan de start komt.