Jorgenson neemt het op voor ploegmaat en geeft Ronde-voorspelling: "Wout van Aert is één van beste renners aller tijden"

Matteo Jorgenson ziet natuurlijk ook de hele discussie rond Wout van Aert ontstaan. De Amerikaan pleit voor begrip voor Van Aert en voor de inspanningen die renners leveren in het algemeen.

In de eerste aflevering van Vive le Vélo, leve de Ronde! mocht ook geen reportage van Sammy Neyrinck ontbreken. Hij vroeg Jorgenson naar zijn kijk op de situatie van Wout. "Ik zie veel passeren op sociale media over eender welke Belgische renner die iets doet. Kijk gewoon naar het palmares van Wout. Hij is één van de beste renners aller tijden. En dan krijg je bepaalde commentaren als je een paar slechte koersen rijdt."

Jorgenson heeft ook al door dat België hét wielerland bij uitstek is. "Het publiek is zo gepassioneerd en wil Belgen aan de top zijn. Dat versta ik, maar er zou wel begrip mogen zijn. Renners blijven mensen. Ik ben ook al in Tenerife geweest, ik ken het proces. Hij is drie weken weggeweest van vrouw en kinderen, alleen om te trainen. Elke dag bestond uit: 's ochtends de voeding wegen, gaan trainen, terugkeren en de lunch wegen."

Jorgenson tipt Pogacar als Ronde-winnaar

Jorgenson kent het perfect uit zijn hoofd, hij moet er hiervoor zelfs niet eens bij zijn. "Hij leeft voor wielrennen en doet zijn best", zegt hij over Van Aert. "Je kunt niet veel meer doen dan dat." Als hij een voorspelling moet geven, tipt Jorgenson op Pogacar als winnaar van de Ronde van Vlaanderen. En dus niet op Mathieu van der Poel, die tot dusver ongeslagen is in de klassiekers dit jaar.

"Ik zie hem Pogacar niet verslaan, maar ik zou er graag getuige van zijn." Dat zou immers betekenen dat Jorgenson ook vooraan zit, misschien wel in het gezelschap van Wout van Aert. "Ja, dat zou het ideale scenario zijn. Dat willen we zeker zien. Ik zou Wout graag een resultaat zien halen in Dwars door Vlaanderen en vertrouwen zien tanken voor zondag."

Jorgenson wil woensdag met Van Aert in finale zitten

Beiden gaan ze dus eerst woensdag met ambitie van start. "Ik hoop dat we samen in de finale zitten", besluit Jorgenson.