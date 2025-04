Straffe bekentenis van Belgisch ex-renner over Parijs-Roubaix: "Ik gaf hem een slag in zijn gezicht"

De beelden gingen zondag en maandag de wereld rond. Een man gooide in volle strijd een bidon naar Mathieu van der Poel.

Er is geen haar op je hoofd die ook maar kan begrijpen waarom je als toeschouwer een volle bidon gooit naar een renner in de koers. Maar toch gebeurde het in Parijs-Roubaix, met Mathieu van der Poel.

Dergelijke acties gebeuren de laatste tijd meer en meer, niet alleen in de koers, maar ook in het veldrijden. Bier, bidons, spuwen. Het zijn zaken die je helemaal niet verwacht.

Een nieuw verschijnsel is het duidelijk niet, want aan Het Belang van Limburg laat ex-renner Johan Vansummeren weten dat hij het tijdens zijn carrière ook al meemaakte in Parijs-Roubaix.

“Ik was in koers voor plek twaalf of zo, maar reed lek op Carrefour de l’Arbre. Terwijl ik sakkerde, kieperde iemand een pint bier over me heen. Ik had de biergooier meteen in het snotje, keerde terug en - sorry, ik kon me niet bedwingen - gaf hem een slag in zijn gezicht”, klinkt het.

“Dat mag allemaal niet, maar ik was zó verschrikkelijk boos. Je kan op dat moment niets hebben. Gelukkig gebeurde het niet in beeld”, besluit Vansummeren.