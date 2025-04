De érg opvallende statistiek van Parijs-Roubaix en de Tour de France die naar ... Tadej Pogacar en Wout van Aert leidt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er was vooraf heel wat te doen over de deelname van Tadej Pogacar aan Parijs-Roubaix. Was het wel zo verstandig voor een kandidaat winnaar voor de Tour de France om te starten in zo'n klassieker?

Tadej Pogacar wilde graag Parijs-Roubaix op zijn naam schrijven om zo nog wat meer in de galerij der groten terecht te komen. Uiteindelijk zou hij tweede worden na een sterke Mathieu van der Poel. Wout van Aert als 52e De Sloveen ging een keertje uit de bocht, maar kwam nooit echt in de problemen en liep dus ook geen blessure op zoals sommigen vooraf vreesden. Met oog op de Tour de France lijkt hij dus nog steeds dé topkandidaat. Marc Uytterhoeven kwam in Wielerclub Wattage met een opmerkelijk gegeven naar buiten: “Weten jullie wie na Pogacar de tweede renner was in het klassement van de Tour de France die is gestart in Parijs-Roubaix dit jaar?” Opmerkelijke statistiek “Iemand die vorig jaar de Tour heeft gereden en nu Parijs-Roubaix. Het gaat over Wout van Aert, die 52e werd in de Tour de France”, aldus Uytterhoeven. Een toch wel opvallende statistiek dus. “Twee renners uit de top-52 van de Tour de France aan de start in Parijs-Roubaix. Dan kan je toch niet zeggen dat het zoals vroeger is en iedereen alle grote koersen rijdt”, besloot hij.