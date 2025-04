Manager van Lidl-Trek praat twee keer zijn mond voorbij met heel goed nieuws voor Thibau Nys

Geen Thibau Nys vrijdag in de Brabantse Pijl. Zondag is hij wel van de partij in de Amstel Gold Race.

De twee wedstrijden lagen voor Lidl-Trek te dicht op elkaar, waardoor ze geen ploeg afvaardigden voor de Brabantse Pijl van vrijdag. Een bewuste keuze dus, al was dit voor Nys wel een ideale koers geweest.

Het Laatste Nieuws had een uitgebreid gesprek met Luca Guercilena, de manager van Lidl-trek. Die is uitermate tevreden over de youngster.

“Ik zou het eigenlijk niet mogen zeggen”, lacht Guercilena. “Mijn persverantwoordelijke gaat me vermoorden, maar zijn toekomst bij de ploeg is verzekerd. Precieze details delen we later, maar daar moeten we niet meer over stressen.”

Nys heeft dus een contractverlenging getekend bij de ploeg. “We wilden een akkoord op langere termijn zodat niemand druk voelt over de toekomst. Op deze manier kan Thibau rustig verder groeien.”

Rustig is natuurlijk een woord dat niet in het woordenboek van Nys staat. Liefst van al wil hij heel veel koersen. Ook een grote ronde rijden is dit jaar de bedoeling en ook daarover praat Guercilena zijn mond wat voorbij.

“Zoals het er nu uitziet, wordt dat de Tour. Maar je weet hoe het werkt: hij zit in de selectie, maar in de aanloop moet hij tonen dat hij in vorm is en moet hij bewijzen dat hij zijn plaats in de ploeg waard is”, besluit de manager.