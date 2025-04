Sven Vanthourenhout komt met straffe uitspraak over Remco Evenepoel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel heeft zijn comeback niet gemist. Onze landgenoot pakte meteen de overwinning in de Brabantse Pijl.

Het werd een heroïsche dag voor Remco Evenepoel. Bij zijn comeback na zijn zware valpartij van december pakte hij meteen de overwinning.

En wat voor eentje. Hij klopte niemand minder dan Wout van Aert in de sprint. Dat zijn dingen die meteen stevig kunnen tellen en tonen dat de vorm heel erg goed zit.

Drie jaar geleden reed Evenepoel de Brabantse Pijl. Hij was toen niet te spreken over de passages over de kasseien in de Hertstraat. “De Vlaamse klassiekers? Nooit”, zei hij toen achteraf.

“Ik kom al in de problemen op twee kasseistroken. Kan je voorstellen wat dat moet worden in pakweg de Ronde van Vlaanderen?”, was zijn analyse.

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout begreep die reactie. “Hij kreeg in die fase van zijn carrière steevast te horen: 'hij kan niet dalen, niet sturen, niet in een peloton rijden, niet dit, niet dat'”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Ondertussen heeft Evenepoel veel meer ervaring en is hij ook veel matuurder geworden. “Het feit dat hij er op het allerhoogste internationale niveau nog geen ervaring in heeft, doet hem geloven dat hij niet geschapen is voor die Vlaamse klassiekers.

Maar Vanthourenhout doet meteen een straffe uitspraak over Evenepoel. “Toch zegt iets me, diep vanbinnen, dat hij in staat moet zijn om de Ronde van Vlaanderen te kunnen winnen. Het huidige wedstrijdprofiel beantwoordt perfect aan zijn capaciteiten.”