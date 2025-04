Tadej Pogacar heeft een wel héél opvallende mening over de overwinning van Remco Evenepoel in de Brabantse Pijl

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn weer herenigd. Een paar dagen nadat die eerste de Brabantse Pijl won, koersen ze tegen elkaar in de Amstel Gold Race.

Voor de start van de Amstel Gold Race heeft Sporza de wereldkampioen gevraagd wat hij vond van de prestatie van Evenepoel. "Ik heb een deel van de Brabantse Pijl gezien. En neen, ik was niet onder de indruk", grijnst Pogacar. De Sloveen is er dus niet van ondersteboven dat Evenepoel meteen wist te winnen. "Ik had verwacht dat hij zou terugkeren op dit niveau."

Pogacar zelf richtte zich na zijn strijd met Mathieu van der Poel in de Hel van het Noorden dus meteen op de Amstel Gold Race. Hij gaat voor zijn tweede zege in Nederland. "Ik moest me na Parijs-Roubaix drie dagen rustig houden en dan alweer reizen. Deze week bestond vooral uit recuperatie en uit weinig training. We zullen zien of ik te veel of te weinig getraind heb."

Pogacar voorstander van nieuwe finale

Pogacar vindt het wel een opsteker dat er opnieuw sprake is van een passage over de Cauberg in de finale. "Ik denk dat de nieuwe finale leuker is voor iedereen. Voor de fans maar ook voor ons als renners. Het voelt leuker om de Cauberg in de finale te hebben. Het maakt de koers ook wat zwaarder, maar het is wel goed zo", geeft Pogi zijn goedkeuring.

Bij Cycling Pro Net doet hij uitschijnen mogelijk een meer afwachtende houding te hanteren. "Het is een deelnemersveld met veel frisse benen en met renners die uit het Baskenland komen. Er blijven niet veel renners over uit de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik moet eerst kijken hoe de anderen koersen. We moeten wel nog altijd de ploeg gebruiken, want het is beter om vooraan te zitten dan achteraan."

Pogacar sluit vroege aanval uit

Hij kwam ook nog even terug op zijn herstel na Parijs-Roubaix. "Ik denk wel dat ik hersteld ben, maar het is al een uitgerekt seizoen geweest met veel intensiteit en weinig rust. We zullen zien hoe ik mij voel op het terrein met de beklimmingen. Het is niet nodig om vroeg aan te vallen."