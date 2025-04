Beste Belg Thibau Nys verklaart waarom hij zijn eindschot niet bovenhaalt in Hoei: "Had niets kunnen doen aan Pogacar, maar..."

Thibau Nys weet nu wat het is om tijdens een wedstrijd de Muur van Hoei op te rijden. Zijn eindschot bleef afwezig, vooral door het weer.

Het is zeker geen gemakkelijk debuut geworden voor het jonge talent van Lidl-Trek. "Ik heb de hele dag gesukkeld met mijn kledij. Dan had ik weer te warm, dan weer te koud. Dat sloeg echt op mijn benen, al heel vroeg in de finale. Als het op een langere klim iets sneller ging, kwam ik er altijd wel wat door. Als we dan naar beneden reden, begon ik weer te bibberen."

Nys wil er zich wel niet achter verstoppen. "Dat is geen excuus. Ik denk dat iedereen dat gevoel had, buiten misschien één iemand. Ik denk dat ik tevreden mag zijn. Ik kon mijn eindschot niet echt bovenhalen omdat ik serieus heb afgezien door de koude. De weersomstandigheden hadden een veel grotere invloed dan hoe hard er gereden werd, want dat viel op zich nog wel mee."

Thibau Nys vat even moed

Heel even vatte Thibau Nys moed en durfde hij denken dat er meer in zat. "We reden in het eerste deel van de laatste passage over de Muur vrij traag naar boven. Toen dacht ik: dit kan nog wel interessant zijn. Zoals ik al zei voelde ik in de klim ervoor dat de koude echt in de benen zat. Daardoor verlies ik een aantal plaatsen. Ik had zeker niets aan Pogacar kunnen doen, denk ik, maar ik rijd niet mijn beste passage op de Muur."

Thibau Nys is zo op een achtste plaats terechtgekomen en finishte zo vlak voor Remco Evenepoel. De symbolische prijs van beste Belg gaat dus naar Nys. "Ik heb er het maximum uitgehaald. Het is wat het is. In iets andere omstandigheden kan ik nog meer mijn eindschot bovenhalen, maar dat was vandaag niet het geval."

Nys moet in toekomst beter kunnen doen

Resultaatgewijs blijft het een veelbelovend debuut voor Thibau Nys. In de toekomst moet hij zeker nog beter kunnen doen in de Waalse Pijl.