Sep Vanmarcke slaat iedereen met verbazing over Amstel Gold Race: "Motoren zorgden voor gigantisch voordeel"

Al jaar en dag wordt er gesproken over de invloed van motoren in de koers. Ook in de Amstel Gold Race viel het Sep Vanmarcke op.

Ex-renner Sep Vanmarcke maakte het in zijn carrière heel vaak mee. In het zog van een motor rijden kan je een gigantisch voordeel opleveren.

Bert Blocken, professor in aerodynamica, deed er onderzoek naar en kwam met straffe resultaten naar buiten. Een motor op 20 meter afstand voor een renner aan een snelheid van 54 kilometer per uur levert 3,3 seconden voordeel op per minuut.

“Ga eens terug naar de situatie van afgelopen zondag in de Amstel Gold Race, waar Evenepoel op een gegeven moment dertig seconden achterstand heeft op Pogacar. Als ze exact even hard trappen, maar Evenepoel een motor twintig meter voor zich heeft rijden, zal hij het gat in nog geen tien minuten dichtrijden”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Maar als de rollen omgedraaid zijn en de motor rijdt twintig meter voor Pogacar terwijl er geen in de buurt van Evenepoel is, zal het gat na tien minuten opgelopen zijn tot een minuut. Het lijkt een extreem voorbeeld, maar je ziet toch vaak dat de motor vóór de koploper(s) rijdt en achter de achtervolger(s) - of juist omgekeerd.”

Volgens Vanmarcke beseft iedereen in het peloton dat maar al te goed en gaan ze zelf ook op zoek naar dat voordeel. “Je zou kunnen zeggen dat het belangrijk is om motards in de koers te vriend te houden. Vroeg of laat zou je er wel eens je voordeel uit kunnen halen”, besluit hij.