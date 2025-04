Soudal Quick-Step laat van zich horen nadat Remco Evenepoel niet verder komt dan een top 10 in de Waalse Pijl

Remco Evenepoel zag er aan het einde van de Waalse Pijl even afgepeigerd uit als de rest. Hij heeft tot op de top van de Muur van Hoei wel het volle pond gegeven, met een top tien als resultaat.

Na het wegrijden van de vroege vlucht nam Soudal Quick-Step zijn verantwoordelijkheid aan de kop van het peloton, zoals het min of meer aangekondigd was. Remco Evenepoel wou de snelle benen van enkele concurrenten afsnijden op weg naar Hoei. Dat had Evenepoel ook nog eens bevestigd bij de start van de Waalse Pijl in Ciney.

Evenepoel slaagde er in om uit te problemen te blijven. Dat was geen sinecure, want de regenval had voor gladde wegen gezorgd. Het was dus uitkijken voor valpartijen. Evenepoel kon finaal niet strijden voor de overwinning zoals verhoopt. Hij moest genoegen nemen met een negende plaats aan de aankomst in Hoei, vlak achter Thibau Nys.

Lodewyck positief over Waalse Pijl

Net als Nys had Evenepoel vermoedelijk last van de koude: een reactie van Remco zelf zal er via sociale media moeten komen. Ploegleider Klaas Lodewyck heeft zich wel al uitgesproken over de Waalse Pijl 2025. "We hebben het als ploeg echt goed gedaan", benadrukte Lodewyck het positieve. "We hebben van in het begin druk gezet om de koers zo hard mogelijk te maken."

Soudal Quick-Step heeft er inderdaad alles aan gedaan. De ambitie was uiteraard om te winnen. In tegenstelling tot de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race haalde Evenepoel deze keer het podium niet. "Hoewel het op het einde niet helemaal uitpakte zoals we hoopten, zijn we tevreden met een plek in de top tien en onze aanwezigheid vooraan in de koers."

Evenepoel gemotiveerd voor Luik

De Waalse Pijl moet dienen als een opstapje naar Luik-Bastenaken-Luik, altijd een groot doel uit het voorjaar. "Dit resultaat van Remco en onze prestatie in het algemeen geeft ons veel motivatie voor zondag."